Kostenlose Proxy-Liste für Thailand

|Poolgröße
|0aktive IP-Adressen
|85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
|Durchschnittliche Uptime
|0%
|99.97%SLA
|Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Mediane Latenz
|0ms
|< 30 ms
|Durchsatz pro IP
|< 2 Mbps
|bis zu 500 Mbps
|Gleichzeitige Verbindungen
|1–5
|ab 1.500
|Unterstützte Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Anonymitätsgarantie
|Unbekannt
|Nur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
|IP-Typ
|Öffentliches Datacenter + transparente Residential
|Datacenter, eigene ASN & Subnetze
|Authentifizierung
|× Keine — jeder kann sie nutzen
|✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
|Sticky Sessions
|× Nein
|✓ Bis zu 15 Min.
|IP-Rotationspolitik
|Stündlich
|Stabile IPs — Refresh auf Abruf
|Risiko einer Sperre durch die Zielsite
|Hoch — IPs sind öffentlich und oft missbraucht
|Niedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
|Risiko eines bösartigen MITM
|Möglich — offene Proxys können Traffic mitlesen
|✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
|Support
|Keiner
|24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
|Logs & Compliance
|Keine
|Logs, Rechnungen, Verträge
|Am besten für
|Einmalige Tests, Lernen, Hobby-Skripte
|Scraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
|Kosten
|0 $
|ab 0,07 $ pro IP / Monat