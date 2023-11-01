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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Tailândia

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Tailândia para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado0 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoÁsia

Proxies ativos de Tailândia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Tailândia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
0 online·Precisa de mais? →
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
Exibindo 0 de 0

Visão geral do pool de proxies deTailândia

O que há no pool ativo de Tailândia — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 0 IPs ativos em Tailândia
Por protocolo
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Por anonimato
Alto anonimato0
Anônimo0
Transparente0
Não testado0
Por cidade
Latência mediana: 0 msDisponibilidade média: 0%Proxy mais rápido: 0 ms

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Ver preços →
O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Tailândia GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool0IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média0%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana0ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoDesconhecidoSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Tailândia o pool grátis tem 0 IPs funcionais. A latência mediana é de aproximadamente 0 ms e a disponibilidade na última hora é de 0%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~38% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Tailândia é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Tailândia online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Tailândia?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Estou muito satisfeito com o serviço da Fineproxy. Sua rede proxy é grande e poderosa, fornecendo uma conexão estável e rápida. Seu site é fácil de navegar, e o suporte técnico é responsivo e útil. É uma escolha sólida para aqueles que procuram proteger sua navegação ou geo-restrições de bypass.

amarghezaliSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Eu sempre suporto este site por causa de um bom provedor de proxy e suporte de chat no meu coração <3

kembyDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxy muito rápido e boa experiência Também rápido resposta de suporte ao cliente que ajuda imediatamente

Omar ElhaqTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

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