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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Costa Rica

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Costa Rica-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status0 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionNordamerika

Live-Costa Rica-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Costa Rica-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
0 online·Mehr benötigt? →
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
Anzeige 0 von 0

Snapshot des CostaRica-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Costa Rica-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 0 aktive IPs in Costa Rica
Nach Protokoll
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent0
Nicht getestet0
Nach Stadt
Mediane Latenz: 0 msDurchschnittliche Uptime: 0%Schnellster Proxy: 0 ms

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Costa Rica-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße0aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime0%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz0ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieUnbekanntNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Costa Rica kostenlose Pool 0 funktionierende IPs. Die mediane Latenz liegt bei etwa 0 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 0%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~38% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Costa Rica-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Costa Rica-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Costa Rica-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe viel Geld für Proxy-Services ausgegeben… Ich habe viel Geld für Proxy-Services ausgegeben, dieser hier ist einer der besten Preise und Werte, die ich bekommen habe. Die Proxies funktionierten großartig für viele Dienste, schnell, zuverlässig, stabil, unbegrenzte Threads. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist keine GEO-Kontrolle! Man kann das Proxy-Land nicht wählen. Das ist alles.

dvdsvInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy ist eine ausgezeichnete Lösung für geschäftliche Anforderungen. Die Proxys sind schnell, zuverlässig und an zahlreichen Standorten verfügbar. Es bietet erschwingliche Preise und ein reaktionsschnelles, kompetentes Kundensupport-Team. Eine ausgezeichnete Wahl für alle, die qualitativ hochwertige Proxy-Dienstleistungen benötigen.

W3sazzadDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich habe viele Proxy-Dienste ausprobiert, aber keiner hat mich so beeindruckt wie FineProxy. Die Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Proxies ist herausragend. Außerdem ist ihr Support-Team immer im Chat verfügbar und bereit zu helfen. Es ist ein fantastischer Service!

nikhil patidarSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ein hervorragender Anbieter ohne Ausfallzeiten, mit rund um die Uhr verfügbarem und wirklich hilfreichem Support. Außerdem gibt es sehr viele Pakete und Optionen, von ISP- bis zu Datacenter-Proxys.

Stelios VastardosTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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