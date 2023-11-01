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Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Kuba

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Kuba do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status0 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAmeryka Północna

Działające proxy
Kuba · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Kuba, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
0 online·Potrzebujesz więcej? →
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
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Przegląd puli proxy —Kuba

Aktualna zawartość puli Kuba — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 0 aktywnych IP w Kuba
Wg protokołu
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Według anonimowości
Elite0
Anonimowe0
Transparentne0
Nie testowano0
Według miasta
Mediana opóźnienia: 0 msŚredni uptime: 0%Najszybsze proxy: 0 ms

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Zobacz cennik →
Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Kuba FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli0Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime0%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia0ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościNieznaneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Kuba darmowa pula zawiera 0 działających IP. Mediana opóźnienia wynosi około 0 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 0%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~38% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Kuba?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Kuba nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Kuba?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy.Org to fantastyczna usługa z szybkimi i niezawodnymi proxy, przystępnymi cenami i wyjątkową obsługą klienta. Gorąco polecam wszystkim!

Konkea208SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Kupiłem obrotowe proxy 2.5m i testowałem je, ale nie pasowało do wymagań mojego projektu. Również nie miałem doświadczenia z obrotowymi serwerami proxy, adres ip był zmieniany przez „request”, a jeśli używałem go w przeglądarce, normalna strona wykonywała około 30 http żądań, co oznaczało ip zmianę podczas ładowania strony 30 razy... Więc to mi nie pasowało i napisałem do agenta czatu o imieniu Andrey, chcąc zwrotu pieniędzy, ponieważ zamówiłem to i dowiedziałem się, że mi nie pasuje po 30m zamówieniu. Przeczytałem też, że zwrot zostanie zastosowany w ciągu 24 godzin od czasu zamówienia. Powiedziano mi więc, że zwrot nastąpi w ciągu 24 godzin i dzisiaj widzę, że otrzymałem zwróconą kwotę na moją kartę kredytową, więc jestem zadowolony z uczciwego wsparcia i strony internetowej.

Murat KTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Co najbardziej lubisz w FineProxy.org? Odkryłem FineProxy.org dzięki rekomendacjom znajomych, a jakość usług jest naprawdę doskonała. Koszt jest dość niski, co pozwala naszej firmie znacząco zaoszczędzić na wydatkach. Bardzo doceniam entuzjastyczne wsparcie zespołu wsparcia FineProxy.org. Są bardzo zaangażowani i odpowiadają natychmiast. FineProxy.org pomaga mi szybciej uzyskać dostęp do danych i poprawia bezpieczeństwo. Cenię również jakość usług oraz politykę zwrotów, gdy usługa nie spełnia potrzeb użytkownika. Recenzja zebrana i opublikowana na G2.com. Co ci się nie podoba w FineProxy.org? Chciałbym zobaczyć duży pakiet promocyjny dla użytkowników o dużych wolumenach oraz dodatkową politykę promocyjną.

long l.G2, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

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