|Rozmiar puli
|0Aktywne adresy IP
|85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
|Średni uptime
|0%
|99.97%SLA
|Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Mediana opóźnienia
|0ms
|< 30 ms
|Przepustowość na IP
|< 2 Mbps
|do 500 Mbps
|Jednoczesne połączenia
|1–5
|od 1 500
|Obsługiwane protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Gwarancja anonimowości
|Nieznane
|Tylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
|Typ IP
|Publiczne datacenter + transparentne rezydenckie
|Datacenter, własny ASN i podsieci
|Uwierzytelnianie
|× Brak — każdy może korzystać
|✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
|Sesje sticky
|× Nie
|✓ Do 15 min
|Zasady rotacji IP
|Co godzinę
|Stabilne IP — odświeżanie na żądanie
|Ryzyko blokady przez witrynę docelową
|Wysokie — IP są publiczne i często nadużywane
|Niskie — dobra reputacja, własne podsieci
|Ryzyko złośliwego ataku MITM
|Możliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch
|✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
|Wsparcie
|Brak
|Czat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
|Logi i zgodność
|Brak
|Logi, faktury i umowy
|Najlepsze do
|Jednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczne
|Scraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
|Koszt
|$0
|od $0.07 za IP / miesiąc