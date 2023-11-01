|Dimensione del pool
|0IP (attivi)
|85,000+IP in oltre 30 località
|Uptime medio
|0%
|99.97%SLA
|Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Latenza mediana
|0ms
|< 30 ms
|Throughput per IP
|< 2 Mbps
|fino a 500 Mbps
|Connessioni simultanee
|1–5
|da 1.500
|Protocolli supportati
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Garanzia di anonimato
|Sconosciuto
|Solo elite — nessuna fuga di IP / DNS
|Tipo di IP
|Datacenter pubblico + residential trasparente
|Datacenter, ASN e subnet di proprietà
|Autenticazione
|× Nessuna — utilizzabile da chiunque
|✓ Allowlist IP + login/password
|Sticky session
|× No
|✓ Fino a 15 min
|Regole di rotazione IP
|Ogni ora
|IP stabili — aggiornamento su richiesta
|Rischio di blocco dal sito target
|Alto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamente
|Basso — reputazione pulita e subnet di proprietà
|Rischio di MITM dannoso
|Possibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico
|✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
|Assistenza
|Nessuna
|Chat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
|Log e conformità
|Nessuno
|Log, fatture e contratti
|Ideale per
|Test una tantum, apprendimento, script personali
|Scraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
|Costo
|$0
|da $0,07 per IP / mese