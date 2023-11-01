|Tamanho do pool
|0IPs ativos
|85,000+IPs em mais de 30 localizações
|Disponibilidade média
|0%
|99.97%SLA
|Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Latência mediana
|0ms
|< 30 ms
|Vazão por IP
|< 2 Mbps
|até 500 Mbps
|Conexões simultâneas
|1–5
|a partir de 1.500
|Protocolos compatíveis
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Garantia de anonimato
|Desconhecido
|Somente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
|Tipo de IP
|Datacenter público + residencial transparente
|Datacenter, ASN e sub-redes próprios
|Autenticação
|× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar
|✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
|Sessões persistentes
|× Não
|✓ Até 15 min
|Política de rotação de IP
|A cada hora
|IPs estáveis — atualização sob demanda
|Risco de bloqueio pelo site de destino
|Alto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusiva
|Baixo — boa reputação, sub-redes próprias
|Risco de ataque MITM malicioso
|Possível — proxies abertos podem interceptar o tráfego
|✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
|Suporte
|Nenhuma
|Chat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
|Logs e conformidade
|Nenhuma
|Logs, faturas e contratos
|Ideal para
|Testes pontuais, aprendizado e scripts pessoais
|Scraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
|Custo
|$0
|a partir de US$ 0,07 por IP/mês