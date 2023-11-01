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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Giamaica

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Giamaica per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato0 online
Aggiornato2 h fa
RegioneNord America

Proxy attivi in Giamaica
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Giamaica, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
0 online·Ve ne servono altri? →
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
Visualizzazione 0 di 0

Snapshot del pool proxy inGiamaica

La composizione attuale del pool attivo in Giamaica, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 0 IP attivi in Giamaica
Per protocollo
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Per anonimato
Elite0
Anonimo0
Trasparente0
Non testato0
Per città
Latenza mediana: 0 msUptime medio: 0%Proxy più veloce: 0 ms

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Giamaica GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool0IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio0%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana0ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoSconosciutoSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Giamaica pool gratuito contiene 0 IP funzionanti. La latenza mediana è di circa 0 ms e l’uptime nell’ultima ora è 0%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~38% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Giamaica?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Giamaica è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Giamaica?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

In precedenza acquistavo proxy da un'altra azienda e si verificavano sempre problemi. Ho deciso di cambiare, ho letto le recensioni e acquistato una versione di prova. Dopo un paio di giorni ero entusiasta, piacevolmente sorpresa dalla velocità; ora acquisto sempre e soltanto qui! Consiglio vivamente questo prodotto, l'ho verificato personalmente!)

Maria AskovaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è un servizio proxy affidabile, noto per la vasta rete di IP e i piani flessibili. Propone un'ampia gamma di opzioni proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) e copre numerose località nel mondo, risultando adatto ad attività online come web scraping, navigazione anonima e accesso a contenuti con restrizioni geografiche. Gli utenti apprezzano la velocità di connessione, l'interfaccia facile da navigare e la possibilità di scegliere tra proxy condivisi o privati. Il team di assistenza FineProxy risponde prontamente e garantisce aiuto quando serve. Può costare leggermente più di alcune alternative, ma prestazioni e stabilità ne fanno una scelta valida per privati e aziende che necessitano di un servizio proxy affidabile.

hamouSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Mi piace questo servizio proxy, FineProxy. Ha la migliore assistenza, con risposte entro 30 minuti. Il personale è competente, i prezzi accessibili e mi piace tutto. Lo uso da 3 mesi.

HanrikDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Questi proxy sono davvero ottimi e veloci. Anche il team di assistenza è fantastico. Economici e rapidi. Grazie FineProxy per questi proxy di alta qualità.

Paul RosenbergTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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