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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Benin

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Benin per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato0 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAfrica

Proxy attivi in Benin
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Benin, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
0 online·Ve ne servono altri? →
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
Visualizzazione 0 di 0

Snapshot del pool proxy inBenin

La composizione attuale del pool attivo in Benin, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 0 IP attivi in Benin
Per protocollo
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Per anonimato
Elite0
Anonimo0
Trasparente0
Non testato0
Per città
Latenza mediana: 0 msUptime medio: 0%Proxy più veloce: 0 ms

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Benin GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool0IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio0%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana0ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoSconosciutoSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Benin pool gratuito contiene 0 IP funzionanti. La latenza mediana è di circa 0 ms e l’uptime nell’ultima ora è 0%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~38% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Benin?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Benin è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Benin?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

FineProxy è un servizio proxy eccezionale: prezzi bassi, proxy di alta qualità che funzionano alla perfezione. Ho acquistato 6-7 volte e ogni volta ne sono rimasto soddisfatto. I miei preferiti sono i proxy a rotazione: sono velocissimi e vi piaceranno.

rektjan63Norton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Il server proxy è semplicemente fantastico. Offre il pacchetto di servizi di cui ho bisogno. Sono felice di avervi trovato, ragazzi! Questi server proxy mi aiutano moltissimo. Il prezzo non è alto e funzionano rapidamente. Grazie!

Jason WotsonPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

L'assistenza è eccellente e sono i più economici sul mercato. Offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e rispondono rapidamente ogni volta che serve aiuto.

BOLOTVTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.

7heGoatCR7Dieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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