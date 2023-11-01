|Quy mô pool
|0Địa chỉ IP đang hoạt động
|85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
|Thời gian hoạt động trung bình
|0%
|99.97%SLA
|Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Độ trễ trung vị
|0ms
|< 30 ms
|Lưu lượng mỗi IP
|< 2 Mbps
|tới 500 Mbps
|Kết nối đồng thời
|1–5
|từ 1,500
|Giao thức hỗ trợ
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Bảo đảm ẩn danh
|Không xác định
|Chỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
|Loại IP
|Proxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốt
|Trung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
|Xác thực
|× Không — ai cũng dùng được
|✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
|Phiên cố định
|× Không
|✓ Tối đa 15 phút
|Chính sách xoay vòng IP
|Theo giờ
|IP ổn định — làm mới theo yêu cầu
|Nguy cơ bị trang đích cấm
|Cao — IP công khai, thường bị lạm dụng
|Thấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
|Nguy cơ MITM độc hại
|Có thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng
|✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
|Hỗ trợ
|Không có
|Chat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
|Nhật ký & tuân thủ
|Không có
|Nhật ký, hóa đơn, hợp đồng
|Phù hợp nhất
|Thử nghiệm một lần, học tập, script sở thích
|Thu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
|Chi phí
|$0
|từ $0.07 mỗi IP / tháng