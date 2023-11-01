Hiện tại Nam Sudan pool miễn phí có 0 IP đang hoạt động. Độ trễ trung vị khoảng 0 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 0%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~38% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được. Dùng FineProxy Premium nếu Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.