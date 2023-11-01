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Danh sách proxy miễn phí

Danh sách proxy miễn phí Liberia

Danh sách trực tiếp, được kiểm tra thường xuyên gồm proxy công cộng Liberia cho thử nghiệm, tra cứu một lần và quy trình phát triển.

Trạng thái0 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcChâu Phi

Proxy Liberia trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Liberia miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
0 trực tuyến·Cần thêm? →
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
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Tổng quan pool proxyLiberia

Hiện có gì trong nhóm Liberia trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 0 IP đang hoạt động tại Liberia
Theo giao thức
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Theo mức ẩn danh
Elite0
Ẩn danh0
Trong suốt0
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Độ trễ trung vị: 0 msThời gian hoạt động trung bình: 0%Proxy nhanh nhất: 0 ms

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Liberia MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool0Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình0%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị0ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhKhông xác địnhChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Liberia pool miễn phí có 0 IP đang hoạt động. Độ trễ trung vị khoảng 0 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 0%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~38% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Liberia được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Liberia nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Liberia để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

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Hỗ trợ

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Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

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