En ce moment, le Suriname le pool gratuit compte 0 IP fonctionnelles. La latence médiane est d’environ 0 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 0%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~38% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables. Utilisez FineProxy Premium si Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.