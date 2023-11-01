|Taille du pool
|0IP actives
|85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
|Disponibilité moyenne
|0%
|99.97%SLA
|Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Latence médiane
|0ms
|< 30 ms
|Débit par IP
|< 2 Mbit/s
|jusqu’à 500 Mbit/s
|Connexions simultanées
|1 à 5
|à partir de 1 500
|Protocoles pris en charge
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Garantie d’anonymat
|Inconnu
|Anonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
|Type d’IP
|Centre de données public + résidentiel transparent
|Centre de données, ASN et sous-réseaux propres
|Authentification
|× Aucune — tout le monde peut les utiliser
|✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
|Sessions persistantes
|× Non
|✓ Jusqu’à 15 min
|Politique de rotation des IP
|Toutes les heures
|IP stables — renouvellement à la demande
|Risque de bannissement par le site cible
|Élevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivement
|Faible — bonne réputation, sous-réseaux propres
|Risque d’attaque MITM malveillante
|Possible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic
|✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
|Assistance
|Aucune
|Chat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
|Journaux et conformité
|Aucune
|Journaux, factures et contrats
|Idéal pour
|Tests ponctuels, apprentissage et scripts personnels
|Scraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
|Coût
|$0
|à partir de 0,07 $ par IP/mois