|Tamaño del pool
|0IPs activas
|85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
|Tiempo medio de actividad
|0%
|99.97%SLA
|Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Latencia media
|0ms
|< 30 ms
|Producción por IP
|< 2 Mbps
|hasta 500 Mbps
|Conexiones concurrentes
|1-5
|de 1.500
|Protocolos apoyados
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Garantía de anonimato
|Desconocido
|Solo élite — sin fugas de IP ni DNS
|Tipo IP
|Centro de datos público + residencial transparente
|Centro de datos, propiedad de ASN y subredes
|Autenticación
|× Ninguno — nadie puede usar
|✓ Lista blanca IP + contraseña/login
|Sesiones adhesivas
|× No
|✓ Hasta 15 min
|Política de rotación IP
|Horas
|IP estables: refresca a la demanda
|Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivo
|Altas: las IP son públicas, a menudo abusadas
|Baja reputación, subredes de propiedad
|Riesgo de MITM malicioso
|Posible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico
|✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
|Apoyo
|Ninguno
|24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
|Registros y cumplimiento
|Ninguno
|Registros, facturas y contratos
|Mejor para
|Pruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiempos
|Scraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
|Costo
|$0
|de 0,07 dólares por IP / mes