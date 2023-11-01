RuTube в последние годы снова стал востребованной площадкой. Рост аудитории связан с блокировками зарубежных сервисов и активным продвижением платформы. Вместе с этим вырос интерес у маркетологов, SMM-специалистов и команд, которые занимаются продвижением видео и каналов.
Зачем нужны прокси для RuTube
Задачи здесь типичные: массовый просмотр роликов, накрутка подписчиков, продвижение каналов, парсинг статистики и работа с несколькими аккаунтами. Всё это упирается в ограничения по IP — один адрес быстро получает капчи или блокировки.
Поэтому всё чаще используют прокси для RuTube. Они позволяют распределять трафик между десятками IP, имитировать естественную активность и масштабировать кампании без перебоев. Для крупных проектов удобнее брать пакетные прокси — это дешевле и практичнее, чем работать с единичными адресами.
Почему FineProxy
Наши серверные прокси принадлежат нам, работают на мощных серверах и поддерживаются 24/7. Это даёт стабильность и предсказуемость, что особенно важно для команд, которые строят продвижение на постоянных потоках трафика. Ваше видео будет воспроизводиться без потери качества благодаря высокой скорости наших прокси.