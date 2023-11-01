НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Прокси для RuTube

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 российских серверных IP для работы с RuTube
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в формате login:pass@ip:port
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.

ВладиславВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Подходят ли датацентровые или лучше резидентные?Обычно датацентровые

Для сбора публичных данных и проверки плейлистов обычно достаточно качественных датацентровых IP (скорость/стабильность). Если есть чувствительные действия от лица аккаунтов — логины, настройки канала, коммерческие кабинеты — уместнее статические ISP-IP под правило «один аккаунт — один стабильный IP».

Влияют ли прокси на качество видео/скорость загрузки?Не влияют

Наши прокси не влияют на качество воспроизведения. Скорость определяется вашим провайдером, маршрутизацией и доступностью CDN RuTube. Для стабильности выбирайте близкую локацию, включайте keep-alive/HTTP/2 и распределяйте трафик по листу адресов.

Как собирать и модерировать комментарии аккуратно?Бережно, по правилам

Для чтения — уважайте лимиты запросов, кэшируйте ответы и не штурмуйте один канал с сотни потоков. Для операций от аккаунта используйте отдельные стабильные IP, храните сессии/куки, включите 2FA, разграничивайте роли. Любые действия — только в рамках правил платформы и закона.

Можно ли накручивать количество просмотров на видео?Запрещено правилами

Правила площадки это прямо запрещают, ваш канал рискует быть заблокированным, но некоторые пользователи все равно это делают. Рекомендуем использовать большие пакеты прокси (минимум от 1000 IP) и давать слабую нагрузку на пакет (не более 20 потоков), поскольку количество соединений и трафика на таких задачах очень большое и мы можем ограничивать количество соединений со своей стороны, как это прописано в правилах для каждой услуги.

Гайд

Продвижение, парсинг и работа с аккаунтами на RuTube

1 мин чтенияКоманда сети FineProxy

RuTube в последние годы снова стал востребованной площадкой. Рост аудитории связан с блокировками зарубежных сервисов и активным продвижением платформы. Вместе с этим вырос интерес у маркетологов, SMM-специалистов и команд, которые занимаются продвижением видео и каналов.

Зачем нужны прокси для RuTube

Задачи здесь типичные: массовый просмотр роликов, накрутка подписчиков, продвижение каналов, парсинг статистики и работа с несколькими аккаунтами. Всё это упирается в ограничения по IP — один адрес быстро получает капчи или блокировки.

Поэтому всё чаще используют прокси для RuTube. Они позволяют распределять трафик между десятками IP, имитировать естественную активность и масштабировать кампании без перебоев. Для крупных проектов удобнее брать пакетные прокси — это дешевле и практичнее, чем работать с единичными адресами.

Почему FineProxy

Наши серверные прокси принадлежат нам, работают на мощных серверах и поддерживаются 24/7. Это даёт стабильность и предсказуемость, что особенно важно для команд, которые строят продвижение на постоянных потоках трафика. Ваше видео будет воспроизводиться без потери качества благодаря высокой скорости наших прокси.