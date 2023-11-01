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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Ливан

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Ливан для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус0 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Ливан
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Ливан, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
0 онлайн·Нужно больше? →
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
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Снимок пула проксиЛиван

Что сейчас в живом пуле Ливан — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 0 активных IP в Ливан
По протоколу
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
По анонимности
Высокая анонимность0
Анонимный0
Прозрачный0
Не проверено0
По городу
Медианная задержка: 0 msСредняя доступность: 0%Самый быстрый прокси: 0 ms

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
38%
380 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Ливан БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула0Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность0%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~38%(380 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка0ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиНеизвестноТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Ливан бесплатный пул содержит 0 рабочих IP. Медианная задержка около 0 ms а доступность за последний час 0%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~38% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется бесплатный список прокси Ливан?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Ливан не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Ливан?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Поддержка

Техподдержка оперативна и компетентна, все вопросы решает в чате, не обязательно открывать тикеты – это большой плюс, я считаю!

TakagataВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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